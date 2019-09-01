О сбоях в отоплении можно сообщить на телефон горячей линии

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

Горячая линия для приема жалоб о нарушениях при капремонте домов и сбоях в отоплении пройдет в прокуратуре Тюменской области 1 октября. Звонки будут принимать с 10 до 13 часов по телефону 8(3452) 27-04-44, сообщили в областной прокуратуре.

Надзор за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ, в том числе в ходе капремонта многоквартирных домов, обеспечения своевременного начала отопительного сезона и устойчивого теплоснабжения, является одним из приоритетных в работе ведомства.

Работа телефона горячей линии направлена на выявление фактов нарушений законов при капремонте многоквартирных домов, несвоевременного начала отопительного периода. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.