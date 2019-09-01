Тюменские психологи разработали программу сопровождения для уволенных сотрудников

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Программу сопровождения увольняемых и остающихся после сокращения сотрудников разработали психологи ТюмГУ. Программа апробировалась в одном из государственных учреждений Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В рамках исследования специалисты разработали психологические мероприятия на период штатных изменений. Для сотрудников созданы памятки по психологическому аспекту увольнения, брошюра "Секреты увольнения", а для руководителей – памятка "Психологические правила увольнения (для увольняющих)".

С руководителями психологи обсудили аспекты увольнения, особенности построения беседы с сотрудниками. В качестве контрольной группы были опрошены сотрудники учреждения, переживающие сокращение штатов без психологического сопровождения.

О результатах своей работы авторы программы сообщили на международной конференции "Психология стресса и совладающего поведения", проходившей в Костроме.