  • 30 сентября 201930.09.2019понедельник
  • USD64,4156
    EUR70,3161
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские психологи разработали программу сопровождения для уволенных сотрудников

Общество, 15:38 30 сентября 2019

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Программу сопровождения увольняемых и остающихся после сокращения сотрудников разработали психологи ТюмГУ. Программа апробировалась в одном из государственных учреждений Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В рамках исследования специалисты разработали психологические мероприятия на период штатных изменений. Для сотрудников созданы памятки по психологическому аспекту увольнения, брошюра "Секреты увольнения", а для руководителей – памятка "Психологические правила увольнения (для увольняющих)".

С руководителями психологи обсудили аспекты увольнения, особенности построения беседы с сотрудниками. В качестве контрольной группы были опрошены сотрудники учреждения, переживающие сокращение штатов без психологического сопровождения.

О результатах своей работы авторы программы сообщили на международной конференции "Психология стресса и совладающего поведения", проходившей в Костроме.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# психологи , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 30.09.2019Костромских школьников познакомили с "Императорским маршрутом"
16:43 30.09.2019Тюменцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ
16:10 30.09.2019В Тюмени проверяют сообщение в соцсетях о детях-спортсменах из Тобольска
16:00 30.09.2019Депутат Госдумы Эрнест Валеев провел прием граждан в Тюмени