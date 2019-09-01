На школе активного долголетия тюменцам расскажут о сердечных проблемах

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Единая школа активного долголетия пройдет в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 9/1) 1 октября, начало в 14 часов. Тюменцам расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает комитет здравоохранения администрации Тюмени.

Участники школы узнают о сердечно-сосудистых заболеваниях, профилактике их осложнений, их обучат тактике поведения при появлении симптомов обострения заболевания и технике измерения артериального давления. Также медики проведут краткое профилактическое консультирование присутствующих.

Напоминаем, данная профилактическая акция разработана с целью мотивирования населения старших возрастных групп к ведению активного досуга и здорового образа жизни, сохранению здоровья, а также выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях.

Следующая школа активного долголетия пройдет в библиотеке № 8 (ул. Северная, 2/1) 4 октября в 14 часов.