Тюменские предприниматели заключили одиннадцать международных контрактов в третьем квартале 2019 года

| Фото: Центра поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центра поддержки экспорта Тюменской области

11 международных контрактов объемом более 12 миллионов рублей заключили представители малого и среднего предпринимательства Тюменской области в третьем квартале 2019 года.

Как сообщает Центр поддержки экспорта, восемь компаний региона оформили сделки в сферах агропромышленного комплекса, продуктов питания и спиртных напитков, химической промышленности, строительных материалов, противопожарного оборудования и нефтегазовой сферы. В основном партнерами тюменцев стали компании из стран ближнего зарубежья.

"В третьем квартале этого года мы отмечаем динамику экспортной активности тюменских предприятий. Только за этот период договоры на поставку продукции заключили столько предприятий – сколько всего насчитывалось за первые два квартала. Одна из компаний впервые подписала международный договор", - прокомментировал руководитель Центр поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.

По его словам, таких результатов ЦПЭ достиг благодаря участию предпринимателей в деловых мероприятиях – бизнес-миссиях, семинарах и выставочной деятельности. Такой формат работы позволяет не только презентовать продукцию, но и сразу же обсудить детали сотрудничества и объемы экспорта продукции.

Деятельность Центра поддержки экспорта Тюменской области ведется в рамках регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".