Двести восемь лет назад русские войска разбили турецкую армию под Рущуком

| Фото: Картина С.В.Герасимова | Фото: Картина С.В.Герасимова

14 октября - памятная дата военной истории России. В этот день в 1811 году русские войска под командованием Михаила Кутузова разбили турецкую армию под Рущуком.

Им противостоял 60-тысячный корпус великого визиря Турции Ахмед Решид-паши - того самого, которого Кутузов разгромил летом 1791 года при Бабадаге.

22 июня 1811 года, имея всего 15 тыс. солдат, главнокомандующий атаковал противника у города Рущук. К полудню великий визирь признал себя побежденным и отступил в город. Кутузов же, вопреки общему мнению, решил не штурмовать город, а отвел войска на другой берег Дуная. Он стремился внушить противнику мысль о своей слабости и заставить его начать форсирование реки, чтобы затем разгромить турок в полевом сражении. Предпринятая Кутузовым блокада Рущука сокращала запасы продовольствия турецкого гарнизона, вынуждая Ахмеда-пашу на решительные действия.

Далее Кутузов действовал по-суворовски "не числом, а умением". Получив подкрепления, генерал от инфантерии при поддержке судов Дунайской флотилии начал переправу на турецкий берег Дуная. Ахмед-паша оказался под двойным огнем русских с суши и с моря. Гарнизон Рущука был вынужден оставить город, а полевые войска турок были разбиты в сражении при Слободзее.

После этих побед начались длительные дипломатические переговоры. Кутузов проявил лучшие качества дипломата. Ему удалось при помощи уловок и хитрости добиться подписания мирного договора в Бухаресте 16 мая 1812 года.

Использована информация Российского военно-исторического общества