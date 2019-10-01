В Вагайском и Тобольском районах отремонтируют дороги по нацпроекту в 2020 году

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

При формировании бюджета на 2020 год для Вагайского и Тобольского районов предусмотрят средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование. Об этом сообщил губернатор Тюмеснкой области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Тобольский район.

Глава региона пояснил, что в этих территориях большая протяженность между населенными пунктами. И сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении. "Есть запрос от жителей этих районов по улучшению дорожной сети. С началом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" как раз на региональные дороги сделан основной акцент", – сказал он.

В Тюменской области продолжается дорожный ремонт в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Полностью завершены дорожные работы в рамках нацпроекта в Заводоуковском городском округе, Исетском, Упоровском и Ялуторовском районах. В общей сложности там отремонтировано более 45 км региональных дорог.

В остальных районах области все работы продлятся до конца дорожного сезона – до середины октября. Всего в 2019 году запланированы работы на 407 объектах: на 34 объектах региональных дорог в агломерации (63,2 км) и на 167 объектах региональных дорог вне ее протяженностью 314,1 км. Общая протяженность ремонта в этом году по Тюменской области в рамках нацпроекта составит более 500 км. Нормативное состояние региональной сети Тюменской области планируется увеличить с 61,72% до 61,92%.

В рамках рабочей поездки губернатор Тюменской области посетил несколько социальных объектов. В Байкаловской средней школе глава региона осмотрел вновь созданный центр образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", который появился в рамках реализации национального проекта "Образование".

Побывал Александр Моор и в Байкаловской участковой больнице. По итогам визита он поручил главному управлению строительства Тюменской области провести техническое исследование здания, по результатам которого на основании заключения специалистов будет принято решение о проведении капитального ремонта больницы или замены нынешнего здания на модульное.

На совещании с участием представителей администрации муниципалитета Александр Моор обсудил основные вопросы социально-экономического развития Тобольского района, в том числе проекты, требующие финансирования из областного бюджета. Именно в Тобольском районе реализуется большая программа замены устаревших социальных объектов – ФАПов, домов культуры и школ – на современные модульные здания.

В частности, в 2020 году в пяти населенных пунктах запланирована установка модульных ФАПов. В будущем году в планах заменить деревянные школы в деревнях Епанчина и Чебурга на современные модули и построить школу в д. Хмелева с использованием проекта повторного применения (строящейся школы в с. Горнослинкино Уватского района). Отдельное внимание на совещании уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства и состояния дорог.