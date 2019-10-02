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Тюменцев приглашают на мастер-класс по технике речи

Общество, 08:07 02 октября 2019

"Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте | Фото: "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

Мастер-класс по технике речи и актерскому мастерству пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) в Тюмени 3 октября с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Бесплатное занятие проведет актриса, телеведущая, автор эксклюзивных программ по технике речи и актерскому мастерству Дарья Витан. Участники узнают как поставить дыхание, пройдут звуковой тренинг, поупражняются в орфоэпии, постановке ударений и освободятся от зажимов.

Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке.

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# актерское мастерство , мастер-класс , обучение

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