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В Тюмени открыли Сказочный бульвар

Общество, 15:38 01 октября 2019

ИА "Тюменская линия"

Сказочный бульвар торжественно открыли в Ново-Патрушево (ул. А. Митинского, 7) в Тюмени 1 октября.

Красную ленточку перерезали дети, глава города Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и генеральный директор Тюменской домостроительной компании Николай Щепелин.

Руслан Кухарук отметил, что Сказочный бульвар - это проект, который был спроектирован и реализован специально для юных новоселов.

Камень трех дорог приведет к Емеле на печи, Снегурочке, Буратино, Ивану Царевичу и другим, любимым с детства, литературным персонажам.

"Сегодня в рамках программы национального проекта "Жилье и городская среда" создают такие уютные благоустроенные пространства, где жители могут комфортно отдыхать, заниматься спортом, гулять по улицам. Ответственные застройщики изначально предусматривают территорию, в которой может быть размещен сквер, парк, транспортная и инженерная инфраструктура. Здесь именно такая история", - сказал Кухарук.

Как рассказал Николай Щепелин, сначала новое место отдыха хотели назвать "Парад планет", затем бульваром Строителей, но после решили посвятить городское место притяжения самым маленьким тюменцам - так появилась идея создать Сказочный бульвар.

Его протяженность более 500 метров. На площади 14 тыс. кв. м расположены шесть зон отдыха, 21 сказочная скульптура, 75 игровых элементов, 12 тренажеров. Длина велосипедных дорожек составляет 952 метра.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Новоселы Екатерина Степанова и внук Даниил переехали в Тюмень из Нефтеюганска, заселились пару дней назад. Они впечатлены красотой. "Сегодня мы первый день пошли в садик "Три богатыря". Впервые шли домой по Сказочному бульвару, фотографировались и отправляли снимки родителям. Благоустройство впечатляет! Очень красивый бульвар!" - поделилась впечатлениями Екатерина Степанова.

Евгений Заболотный пожелал новоселам счастья. "Сегодня мы видим окончание работ на этом объекте, а ведь еще недавно здесь было свободное от застройки участок. И вот уже порядка восьми тысяч жителей Тюмени живут в этих домах. Здесь будет формироваться новое сообщество тюменцев. Счастья вам, много-много детей и много радости. С новосельем вас!" - поздравил он жителей Ново-Патрушево.

Ирина Ромашкина

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# благоустройство , гордума , национальный проект Жилье и городская среда , Руслан Кухарук

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