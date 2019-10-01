В Тюмени открыли Сказочный бульвар

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сказочный бульвар торжественно открыли в Ново-Патрушево (ул. А. Митинского, 7) в Тюмени 1 октября.

Красную ленточку перерезали дети, глава города Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и генеральный директор Тюменской домостроительной компании Николай Щепелин.

Руслан Кухарук отметил, что Сказочный бульвар - это проект, который был спроектирован и реализован специально для юных новоселов.

Камень трех дорог приведет к Емеле на печи, Снегурочке, Буратино, Ивану Царевичу и другим, любимым с детства, литературным персонажам.

"Сегодня в рамках программы национального проекта "Жилье и городская среда" создают такие уютные благоустроенные пространства, где жители могут комфортно отдыхать, заниматься спортом, гулять по улицам. Ответственные застройщики изначально предусматривают территорию, в которой может быть размещен сквер, парк, транспортная и инженерная инфраструктура. Здесь именно такая история", - сказал Кухарук.

Как рассказал Николай Щепелин, сначала новое место отдыха хотели назвать "Парад планет", затем бульваром Строителей, но после решили посвятить городское место притяжения самым маленьким тюменцам - так появилась идея создать Сказочный бульвар.

Его протяженность более 500 метров. На площади 14 тыс. кв. м расположены шесть зон отдыха, 21 сказочная скульптура, 75 игровых элементов, 12 тренажеров. Длина велосипедных дорожек составляет 952 метра.

Новоселы Екатерина Степанова и внук Даниил переехали в Тюмень из Нефтеюганска, заселились пару дней назад. Они впечатлены красотой. "Сегодня мы первый день пошли в садик "Три богатыря". Впервые шли домой по Сказочному бульвару, фотографировались и отправляли снимки родителям. Благоустройство впечатляет! Очень красивый бульвар!" - поделилась впечатлениями Екатерина Степанова.

Евгений Заболотный пожелал новоселам счастья. "Сегодня мы видим окончание работ на этом объекте, а ведь еще недавно здесь было свободное от застройки участок. И вот уже порядка восьми тысяч жителей Тюмени живут в этих домах. Здесь будет формироваться новое сообщество тюменцев. Счастья вам, много-много детей и много радости. С новосельем вас!" - поздравил он жителей Ново-Патрушево.

Ирина Ромашкина