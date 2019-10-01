Компания ОКАС разработала программу для детей по изучению искусственного интеллекта

| Фото: Ильи Гостюнина | Фото: Ильи Гостюнина

Школа юных нейроинженеров открылась в Тюмени. Двадцать тюменских школьников 10-11 классов будут изучать основы нейротехнологий, языки программирования и прикладную математику для решения задач по разработке нейросетевых структур.

Программу обучения, которая не имеет аналогов в России, разработали специалисты ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) совместно с экспертами отраслевого союза "Нейронет". В дальнейшем планируется масштабировать уникальный тюменский опыт как внутри региона, так и за его пределами.

Как сообщил генеральный директор ООО "ОКАС" Вадим Филиппов, студенты школы целый год будут изучать искусственный интеллект и нейронные сети, создавать прикладные системы.

"Мы много лет занимаемся созданием систем искусственного интеллекта для различных заказчиков: бизнеса, промышленности, банков, органов власти. Одна из самых главных проблем развития данной отрасли – кадровая. И наша задача – решить эту проблему как можно быстрее, – рассказал Вадим Филиппов. – У нас есть хороший опыт подготовки ребят внутри компании. Мы берем на работу 10-11-классников, и через два года они становятся хорошими специалистами. Сейчас мы системно изложили накопленный материал. При поддержке правительства Тюменской области создали Школу юных инженеров. В результате этой работы регион получит уникальные, молодые, перспективные кадры".

По словам создателей Школы, ее открытие – результат многолетней работы. Но именно такая долгая подготовка позволила создать уникальную учебную программу. Разработан адаптированный курс, который написал большой коллектив авторов. Программа обучения состоит из пяти ступеней: основы высшей математики, основы программирования, нейросетевые архитектуры, перспективные нейронные сети, вводный курс в нейроморфную электронику.

Обучение в школе бесплатное. Однако чтобы поступить в нее, юные нейроинженеры должны были пройти ряд серьезных тестов. Как сказали сами студенты, сложностей с решением задач они не испытали, зато собеседование с педагогами вызвало затруднения. Необходимо было рассказать, зачем ребята хотят изучить искусственный интеллект, какие перспективы они видят в развитии отрасли и в каком направлении хотели бы себя развивать. В результате испытаний в школу смог поступить только каждый девятый ученик. Сейчас 20 юных нейроинженеров уже начали обучение под руководством специалистов компании "ОКАС".

Отметим, что Школа юных нейроинженеров создана в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации", который курирует Департамент информатизации Тюменской области.