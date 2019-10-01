Тюменцы определили лучших игроков "Рубина"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Егор Назаров, Александр Федотов и Вадим Кравченко - лучшие игроки сентября по версии болельщиков, сообщает ХК "Рубин".

По итогам голосования болельщиков, которое проходило после каждой игры ХК "Рубин", путем суммирования результатов определены лучшие игроки сентября.

Ими стали нападающий Вадим Кравченко (717 голосов) и защитник Александр Федотов (462 голоса). При этом абсолютным лидером голосования стал голкипер Егор Назаров – он набрал 890 голосов.

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Ни для кого не секрет, что в голосовании за лучшего в номинации "Вратарь и оборона" всегда больше голосов отдают голкиперу. Для того, чтобы защитникам тоже доставались сладкие призы, болельщиками было принято решение в обязательном порядке наградить вратарей отдельно по ходу сезона, а когда именно - пусть это будет сюрпризом для них.

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

А Вадим и Александр свои заслуженные сладкие подарки от болельщиков получат на первой домашней игре.