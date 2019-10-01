Викуловские пенсионеры передали сотни килограммов даров осени односельчанам

| Фото: Викуловский ДК | Фото: Викуловский ДК

Сотни килограммов овощей передали викуловские пенсионеры односельчанам во время благотворительной региональной акции "Праздник урожая - тюменское подворье" в Викуловском Доме культуры 1 октября.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Центра культуры и досуга Викуловского района Елена Серебрякова.

13 человек пенсионного возраста из разных сел Викуловского района стали участниками первой региональной акции, которая проводилась по инициативе департамента социального развития Тюменской области. Сотрудники культуры поддержали идею и организовали для пенсионеров праздник урожая с благотворительной миссией.

"На нашем празднике были представлены овощи, фрукты, которые вырастили викуловчане пожилого возраста. После выставки все это было передано в многодетные, малоимущие семьи и семьи пенсионеров, которые не имеют подсобного хозяйства. Сотни килограммов овощей и фруктов получили эти семьи. И еще часть овощей отправили в Дом престарелых Викулово. Мероприятие мы провели совместно с территориальным органом соцзащиты и комплексным центром социального обслуживания населения", - рассказала Елена Серебрякова.

Все участники выставки урожая получили благодарственные письма от администрации района и набор огородника.

А главный подарок – путевку в санаторий "Красная гвоздика" - получила Зинаида Ивановна Бауэр, она представила на фестиваль самую большую корзину из 10 видов сельхозпродукции весом более 56 кг.

"К оформлению выставки мы подошли творчески. Работники сельских клубов помогли нашим участникам оформить дары осени и представить их членам жюри", - отметила директор Центра культуры и досуга Викуловского района.

После благотворительной ярмарки, приуроченной к Международному дню пожилых людей, в Викуловском Доме культуры прошли концерт и чаепитие.

Анжела Лебедева