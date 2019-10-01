Высокие стандарты: Центры обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" приведены к единому стилю

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" реализует масштабную программу по реновации центров обслуживания клиентов (далее – ЦОК) на территории своей деятельности: в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области. В ее рамках энергосбытовая компания производит техническое и визуальное переоснащение офисов, меняет их расположение с учетом норм и правил очного взаимодействия с потребителями, регламентированного Стандартом обслуживания клиентов Общества.

Сегодня в компании функционируют 78 ЦОКов, большинство из которых уже приведены к единому фирменному стилю крупнейшего российского газового холдинга. Напомним, что в ноябре прошлого года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории трех субъектов РФ сменил название с АО "Тюменская энергосбытовая компания" на АО "Газпром энергосбыт Тюмень".

Одним из этапов ребрендинга в 2019 году стало обновление фирменного стиля: ЦОКи оформлены в единой узнаваемой цветовой гамме, укомплектованы новой мебелью, вспомогательными информационными стендами, мультимедийным оборудованием. Светлые просторные помещения поделены на современные и комфортные зоны обслуживания, самообслуживания и ожидания клиентов. Здесь потребители могут произвести платежи, передать показания приборов учета электроэнергии, заключить договор энергоснабжения, оставить заявку на замену счетчика, получить консультацию квалифицированных специалистов по вопросам жилищно-коммунальных услуг, оформить необходимые справки.

Переформатированию каждого офиса предшествовала его оценка на клиентскую проходимость. Те офисы, где в течение дня фиксировалось высокая проходимость посетителей, были оснащены системой "Электронная очередь". Она распределяет потоки потребителей в зависимости от темы обращения. Все операции, которые выполняются в ЦОКе, доступны потребителям в дистанционном формате: энергосбытовая компания активно развивает онлайн-сервисы, позволяющие клиентам экономить время при оплате коммунальных услуг, отслеживать истории начислений и платежей, передачу показаний приборов учета электроэнергии.

В крупных клиентских офисах предусмотрены специальные зоны самообслуживания с выходом в интернет, где посетитель может, например, самостоятельно произвести оплату или при помощи консультанта обучиться применению дистанционных сервисов Общества. При освоении этих навыков у потребителя отпадет необходимость в посещении ЦОКа.

"Главная цель идущих преобразований – повысить качество обслуживания наших клиентов за счет сокращения их временных и материальных затрат при взаимодействии с нами как с поставщиком услуг, – отмечает заместитель генерального директора по техническим вопросам и закупочной деятельности АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Денис Ефимов. – Все офисы энергосбытовой компании расположены в центральных районах населенных пунктов, вблизи крупных торговых центов и остановок общественного транспорта. Мы стремимся учитывать требования потребителей, независимо от того, какой способ диалога они выбирают – виртуальный или очный".