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2 октября в Тюмени разделится на ясно и пасмурно

Общество, 07:30 02 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 12 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 2 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясную сухую погоду в первую половину дня, а к вечеру станет пасмурно, возможны дожди.

Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-7 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Атмосферное давление 756-758 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 13 минут. Долгота дня 11 часов 29 минут.

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# погода в Тюмени

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