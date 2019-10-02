2 октября в Тюмени разделится на ясно и пасмурно
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До плюс 12 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 2 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают ясную сухую погоду в первую половину дня, а к вечеру станет пасмурно, возможны дожди.
Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-7 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.
Атмосферное давление 756-758 мм. рт. ст.
Заход солнца в 18 часов 13 минут. Долгота дня 11 часов 29 минут.