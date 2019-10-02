  • 2 октября 20192.10.2019среда
  • USD65,0670
    EUR70,8449
  • В Тюмени 10..12 С 7 м/с ветер южный

Учения по ликвидации последствий ЧС прошли в Тюменском районе

Общество, 12:21 02 октября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учения по ликвидации последствий ЧС техногенного характера прошли в Тюменском районе, сообщает администрация района.

В совместных учениях приняли участие сотрудники органов управления и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участникам было предложено локализировать и потушить пожар, также ликвидировать аварию на электрических, инженерных и технологических системах.

По легенде учений аварию спровоцировал наезд транспортного средства на опору воздушной линии электропередач. Как следствие - отключение электроэнергии в 300 домах, в 45 домах - отключение тепло-водоснабжения.

Учения прошли в два этапа. На первом этапе участники проверили, как работает оповещение органов исполнительной власти, также проверили системы информирования населения об угрозе возникновения ЧС. На втором этапе группа приступила непосредственно к ликвидации. Возгорание было потушено, пострадавшим оперативно была оказана первая медицинская помощь. Далее были произведены аварийно-восстановительные работы с подключением передвижной электростанции и резервных источников питания для запуска вышедших из строя электрических, инженерных и технологических сетей.

Практические мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций проходят на всей территории юга Тюменской области в рамках штабной тренировки по гражданской обороне. Управления муниципальных образований получат тактические задачи и в соответствии с замыслом учений должны будут их отработать на практике.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский район , учения , чрезвычайная ситуация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:16 02.10.2019Фестиваль "Ноль плюс" - возможность для развития киноиндустрии в Тюмени, считает Николай Данн
13:05 02.10.2019Условное ЧП ликвидируют на Антипинском НПЗ
12:32 02.10.2019Бойцы студенческих отрядов региона решали кейсы в Челябинске
12:21 02.10.2019Учения по ликвидации последствий ЧС прошли в Тюменском районе