Учения по ликвидации последствий ЧС прошли в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учения по ликвидации последствий ЧС техногенного характера прошли в Тюменском районе, сообщает администрация района.

В совместных учениях приняли участие сотрудники органов управления и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участникам было предложено локализировать и потушить пожар, также ликвидировать аварию на электрических, инженерных и технологических системах.

По легенде учений аварию спровоцировал наезд транспортного средства на опору воздушной линии электропередач. Как следствие - отключение электроэнергии в 300 домах, в 45 домах - отключение тепло-водоснабжения.

Учения прошли в два этапа. На первом этапе участники проверили, как работает оповещение органов исполнительной власти, также проверили системы информирования населения об угрозе возникновения ЧС. На втором этапе группа приступила непосредственно к ликвидации. Возгорание было потушено, пострадавшим оперативно была оказана первая медицинская помощь. Далее были произведены аварийно-восстановительные работы с подключением передвижной электростанции и резервных источников питания для запуска вышедших из строя электрических, инженерных и технологических сетей.

Практические мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций проходят на всей территории юга Тюменской области в рамках штабной тренировки по гражданской обороне. Управления муниципальных образований получат тактические задачи и в соответствии с замыслом учений должны будут их отработать на практике.