Тюменских студентов и школьников приглашают на чемпионат "CASE-IN"

| Фото: со страницы "ВКонтакте" чемпионата Case-In | Фото: со страницы "ВКонтакте" чемпионата Case-In

Тюменцев приглашают поучаствовать в осеннем Кубке Международного инженерного чемпионата "CASE-IN". В 2019 году он будет посвящен цифровой трансформации, сообщают организаторы.

Побороться за победу смогут студенты 224 вузов страны, ведущих подготовку по инженерным специальностям, а также старшеклассники российских школ и молодые специалисты энергокомпаний.

Командное соревнование среди студентов в решении инженерных кейсов будет состоять из отборочных этапов и пройдет в восьми федеральных округах России. В Уральском федеральном округе отборочный этап состоится с 14 октября по 7 ноября.

Регистрация участников осеннего Кубка "CASE-IN" открыта на сайте проекта. На первом этапе всем зарегистрированным командам отправят инженерный кейс, который необходимо будет решить за 15 дней, оформить презентацию и аннотацию своего решения, после чего выслать организаторам на почту. По итогам экспертной оценки решений выберут 10 команд, набравших наивысший балл в рейтинге.

На следующем этапе организаторы определят по три сильнейших команды от каждого федерального округа, которые поедут на финал осеннего Кубка международного инженерного чемпионата "CASE-IN" в Москве.

В рамках финала участники очно презентуют решения кейса экспертной комиссии, состоящей из представителей топливно-энергетических компаний, государственных, общественных и научных организаций. Здесь же определится победитель чемпионата "CASE-IN".