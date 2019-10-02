Школу в Казарово введут в эксплуатацию до конца 2020 года

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Новую школу в микрорайоне Казарово в Тюмени планируют ввести в эксплуатацию до конца 20020 года, сообщает Главное управление строительства региона.

Возведение школы началось в августе 2019 года. Осенью строители приступили к монтажу блоков ФБС, устройству ленточного ростверка. Коробка здания будет готова весною 2020 года.

Здание школы в Казарово будет переменной этажности общей площадью более 8 тыс. кв. метров. Школа будет состоять из учебной и общешкольных блоков, где разместятся все необходимые для младших и старших школьников кабинеты для занятий, спортивных мероприятий, а также административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда. Здесь также разместится библиотека, актовый зал и столовая. Главный вход в здание школы будет оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

Еще две школы в Тюмени строятся в Заречном микрорайоне и в районе улиц Зелинского-Менделеева. До конца 2019 года планируется заключить контракт на строительство и начало работ по возведению школы в районе ЖК Звездный городок.