По Крымскому мосту проехало более семисот тысяч грузовиков

| Фото: Крымский мост | Фото: Крымский мост

Более 700 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев, сообщается на сайте “Крымский мост”.

Напомним, 1 октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы. С 2016 по 2018 годы паромы перевезли суммарно 850 тыс. фур.

Грузопоток в направлении Крыма примерно на 4 % превысил краснодарский и составил 377 тыс. машин. Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны зафиксирована в июле текущего года: 73 тыс. 103 автомобиля за месяц. Суточный рекорд пришелся на 26 сентября: 2 тыс. 931 фура за 24 часа.

Грузоперевозки через мост обеспечили бесперебойную поставку товаров с материка на полуостров и в обратном направлении. За 12 месяцев транспортные компании сэкономили более 14 млрд рублей. За один рейс на пароме (линия порт "Крым" – порт "Кавказ") нужно было заплатить 19,5 тысяч рублей за фуру. Проезд по мосту – круглосуточный и бесплатный.

Продолжается монтаж системы автоматического контроля и управления движением поездов. Это 158 путевых ящиков с оборудованием и 400 км кабеля. Формируются контррельсы – дополнительные рельсы внутри основной колеи, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Устанавливаются шумозащитные экраны и стойки освещения, а на арочных пролетах – архитектурная подсветка. Параллельно демонтируются рабочие мосты, с которых забивались сваи и бетонировались опоры на морских участках. На стройке занято почти 3 тыс. инженеров и рабочих.