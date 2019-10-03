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Юные краеведы узнают о формах работы в музеях

Общество, 08:54 03 октября 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Практическое занятие для юных краеведов, посвященное формам работы в музеях, пройдет в Тюмени в центре туризма и краеведения 9 октября, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

В мероприятии примут участие тюменские следопыты из учреждений общего и дополнительного образования Тюмени и семи муниципальных районов региона. С ребятами встретится кандидат исторических наук, начальник отдела музейных технологий Тюменского музейно-просветительского объединения Лариса Иванова.

Она расскажет о своей научно-исследовательской методике в рамках практического занятия "Особенности экспозиционной, фондовой, научно-исследовательской работы Музейного комплекса им. И.Я. Словцова".

23 октября в Центре туризма и краеведения пройдет круглый стол "История религиозных храмов Тюменской области". Школьники услышат рассказы о храмах городов и "малых родин" мировых религий.

Заявки на участие в мероприятиях принимаются на e-mail: fielsergiusz@yandex.ru, filsg@pioner.ru.

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# Дворец Пионер , краеведение , музей , центр туризма

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