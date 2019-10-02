Фестиваль "Ноль плюс" - возможность для развития киноиндустрии в Тюмени, считает Николай Данн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Ноль плюс" – это возможность для развития киноиндустрии в Тюмени. Однако это можно сделать только сообща и гордиться тем, что есть студии в городе, которые делают кино.

Об этом заявил директор кинофестиваля Николай Данн на открытии, которое состоялось в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 1 октября.

Николая Данна поддержал глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук, отметив, что в Тюмени очень много людей, которые готовы заниматься кино профессионально.

"Кино – это особый вид искусства, которое позволяет нам познавать мир. Хотелось бы пожелать, чтобы фестиваль звучал как самая лучшая симфония и чтобы он дожил до своих пожилых лет", - поприветствовала гостей и участников фестиваля директор департамента культуры Елена Майер.

На открытии работали интерактивные площадки: можно было примерить очки виртуальной реальности, поиграть в классики и пообщаться с роботом. В конце церемонии был показан фильм "Как Томми стал легендой 7-го класса".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в конкурсную программу VI Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" вошли 83 фильма из 31 страны. В 2019 году фестиваль посвящен познавательному, приключенческому и ценностно-ориентированному кино. Ленты авторов расскажут о дружбе, семье, творчестве, профессиях и природе.

Программа фестиваля включает конкурсы полнометражного и короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного, научно-популярного и документального. В течение недели на кинофоруме будет показано около 150 картин, половина из которых будут представлены в России впервые.

Площадками для просмотра станут Молодежный театральный центр "Космос", Дворец культуры "Нефтяник", Дворец творчества и спорта "Пионер". Также показы пройдут в селах и малых городах Тюменской области. Организаторы планируют охватить показами более 15 тыс. жителей региона. Расписание и программы мероприятий можно найти на сайте нольплюс.рф и в группе фестиваля во ВКонтакте.