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Тюменские школьники отправляются на Большой туристический слет в "Артеке"

Общество, 15:05 02 октября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

129 школьников из Тюменской области примут участие в IV Большом туристическом слете "Артека", который состоится 3-4 октября. 1 тыс. 200 школьников почти со всех регионов страны соберутся в природном парке "Торопова дача", сообщает пресс-служба Международного детского центра.

Ребята научатся устанавливать палатки, разводить костры и готовить еду в походных условиях. В программе слета - прохождение радикальных маршрутов, авто- и велотуризм, рокфишинг, каякинг, конкурсы, игры и мастер-классы.

Большой слет туристов "Артека" – самый большой в стране детский туристический проект, который в 2018 году официально занесен в Книгу рекордов России.

По словам временно исполняющего обязанности директора "Артека" Константина Федоренко, туристско-краеведческое направление является одним из ключевых в Международном детском центре и его необходимо развивать не только в "Артеке", но в каждом субъекте России.

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# Артек , туризм , школьники

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