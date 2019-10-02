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Консультационно-правовой пункт для призывников открыли в Тюмени

Общество, 18:35 02 октября 2019

Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

Консультационно-правовой центр по рассмотрению обращений, связанных с вопросами призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу в октябре-декабре, создан в Тюмени.

Данный центр основан на время осеннего призыва совместным приказом военного прокурора Тюменского гарнизона и военного комиссара Тюменской области.

За консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанных с вопросами прохождения военной службы и направления на альтернативную гражданскую службу следует обращаться в военную прокуратуру Тюменского гарнизона по адресу: ул. Полевая, 1, корп. 2. Телефон: 64-75-88.

Консультацию по вопросам соблюдения законодательства в отношении граждан, призванных на военную службу, обеспечении их видами довольствия и размещения на областном сборном пункте можно получить в Военном комиссариате Тюменской области по адресу: ул. Республики, 2. Телефон: 79-19-23.

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# альтернативная служба , военная служба , консультация , осенний призыв

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