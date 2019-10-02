Почта России предлагает подписку со скидкой на полторы тысячи изданий

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Всероссийская осенняя декада подписки по льготным тарифам стартует с 3 по 13 октября. Как сообщает Почта России, в этот период клиентам предоставят максимальную скидку в размере 40% на подписку и доставку почти 1 тыс. 500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

Доставка федеральных СМИ, включенных в каталог Почты, будет снижена на 10 %, а региональных – на 15 %. Для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка от Почты России составит 5 % и 10 % соответственно.

В течение 10 дней подписку на периодику со скидкой для себя и близких можно оформить из любой точки мира, выбрав журнал или газету из более 4 тыс. 200 изданий на сайте podpiska.pochta.ru, а также в отделении почтовой связи.

"Ежегодно акции по подписке, проводимые Почтой России, пользуются интересом среди читателей и издателей, - подчеркнул заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. – Несмотря на всеобщую цифровизацию, печатные СМИ остаются традиционным источником получения информации как для бизнес-сообщества, так и для населения страны в целом".