Юных вокалистов приглашают на конкурс "Внуки героев"

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Первый открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев" приглашает юных вокалистов. Участниками конкурса могут стать любые детские творческие коллективы и исполнители в возрасте от 6 до 13 лет, сообщают организаторы.

Конкурсные испытания пройдут на двух площадках:

— 8 октября в центре культуры и искусства "Современник" города Тюмени (ул. Олимпийская, 9),

— 12 октября в районном Доме культуры с. Казанское (ул. Луначарского, 22).

Конкурс проводится по шести номинациям:

— "Исполнители песен 6-8 лет";

— "Исполнители песен 9-11 лет";

— "Исполнители песен 12-14 лет";

— "Вокально-инструментальные ансамбли";

— "Вокальные группы 6-10 лет";

— "Вокальные группы 11-13 лет".

Положение здесь.

Заявки на участие в конкурсе с указанием площадки выступления принимают до 5 октября на электронный адрес avanposttyumen@mail.ru c пометкой "Внуки героев".

Конкурс проходит в рамках международного молодежного военно-патриотического фестиваля #ДимитриевскаяСуббота.