Юных вокалистов приглашают на конкурс "Внуки героев"
Первый открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев" приглашает юных вокалистов. Участниками конкурса могут стать любые детские творческие коллективы и исполнители в возрасте от 6 до 13 лет, сообщают организаторы.
Конкурсные испытания пройдут на двух площадках:
— 8 октября в центре культуры и искусства "Современник" города Тюмени (ул. Олимпийская, 9),
— 12 октября в районном Доме культуры с. Казанское (ул. Луначарского, 22).
Конкурс проводится по шести номинациям:
— "Исполнители песен 6-8 лет";
— "Исполнители песен 9-11 лет";
— "Исполнители песен 12-14 лет";
— "Вокально-инструментальные ансамбли";
— "Вокальные группы 6-10 лет";
— "Вокальные группы 11-13 лет".
Положение здесь.
Заявки на участие в конкурсе с указанием площадки выступления принимают до 5 октября на электронный адрес avanposttyumen@mail.ru c пометкой "Внуки героев".
Конкурс проходит в рамках международного молодежного военно-патриотического фестиваля #ДимитриевскаяСуббота.