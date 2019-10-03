Хирург спас тюменку, которой стало плохо на парковке торгового центра

| Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник» | Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

Заведующий операционным блоком стационара медико-санитарной части "Нефтяник" Алексей Нуриев спас тюменку Лину Гриценюк, которой стало плохо на парковке торгового центра, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оценив дорожную ситуацию в городе и состояние женщины, Алексей Нуриев отвез ее в кардиологическое отделение ОКБ № 1.

По результатам обследования выяснилось, что у тюменки инфаркт, ей провели коронарное шунтирование и установили стент. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентку уже выписали домой.

"Благодаря Алексею Борисовичу я осталась жива. Я благодарю Бога, что доктор встретился на моем пути в тот день", - сказала Лина Гриценюк, которая пришла в МСЧ "Нефтяник" на планерку докторов, чтобы поблагодарить своего спасителя .