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Хирург спас тюменку, которой стало плохо на парковке торгового центра

Общество, 12:01 03 октября 2019

пресс-служба МСЧ «Нефтяник» | Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

Заведующий операционным блоком стационара медико-санитарной части "Нефтяник" Алексей Нуриев спас тюменку Лину Гриценюк, которой стало плохо на парковке торгового центра, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оценив дорожную ситуацию в городе и состояние женщины, Алексей Нуриев отвез ее в кардиологическое отделение ОКБ № 1.

По результатам обследования выяснилось, что у тюменки инфаркт, ей провели коронарное шунтирование и установили стент. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентку уже выписали домой.

"Благодаря Алексею Борисовичу я осталась жива. Я благодарю Бога, что доктор встретился на моем пути в тот день", - сказала Лина Гриценюк, которая пришла в МСЧ "Нефтяник" на планерку докторов, чтобы поблагодарить своего спасителя .

пресс-служба МСЧ «Нефтяник» | Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

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# инфаркт , МСЧ Нефтяник , хирурги

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