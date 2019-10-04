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РГО ждет заявки на студенческий форум "Арктические рубежи"

Общество, 08:51 04 октября 2019

РГО | Фото: РГО

Стартовал конкурс на участие в студенческом форуме "Арктические рубежи". Он пройдет в норвежском городе Тромсё с 26 по 30 января 2020 года, сообщает Русское географическое общество.

В конкурсе могут принять участие студенты бакалавриата и магистратуры российских вузов. Чтобы стать претендентом на получение конкурсного гранта, участники должны интересоваться арктическими исследованиями, свободно владеть английским языком, иметь положительную учебную успеваемость и действующий заграничный паспорт. Для участия необходимо направить в конкурсный комитет заявку на участие в конкурсе и эссе с описанием предмета исследований конкурсанта (500 слов) на английском языке.

Подробнее здесь.

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# грант , конкурс , РГО , студенты

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