Класс Минского тракторного завода откроют в тюменском вузе

| Фото: ГАУ Северного Зауралья (архив) | Фото: ГАУ Северного Зауралья (архив)

Учебный класс Минского тракторного завода откроется в четвертом корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 10) 4 октября в 14 часов, сообщает пресс-служба тюменского вуза.

Минский тракторный завод обустроил класс в рамках договора о сотрудничестве, который ранее был подписан между Тюменской областью и Республикой Беларусь.

"В предприятиях агропромышленного комплекса Тюменской области используется белорусская сельскохозяйственная техника. Продукция Минского тракторного завода широко распространена. Студентам необходимы примеры техники и ее образцы для изучения особенностей эксплуатации и технологических новинок. Это будет первый подобный класс Минского тракторного завода в России", — рассказали в пресс-службе вуза.

Отметим, в ГАУ Северного Зауралья открываются специальные классы подготовки, в которых применяется современная техника. Так, 27 сентября, в Институте биотехнологии и ветеринарной медицины распахнула двери учебная аудитория по птицеводству.