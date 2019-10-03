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Класс Минского тракторного завода откроют в тюменском вузе

Общество, 13:07 03 октября 2019

ГАУ Северного Зауралья (архив) | Фото: ГАУ Северного Зауралья (архив)

Учебный класс Минского тракторного завода откроется в четвертом корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 10) 4 октября в 14 часов, сообщает пресс-служба тюменского вуза.

Минский тракторный завод обустроил класс в рамках договора о сотрудничестве, который ранее был подписан между Тюменской областью и Республикой Беларусь.

"В предприятиях агропромышленного комплекса Тюменской области используется белорусская сельскохозяйственная техника. Продукция Минского тракторного завода широко распространена. Студентам необходимы примеры техники и ее образцы для изучения особенностей эксплуатации и технологических новинок. Это будет первый подобный класс Минского тракторного завода в России", — рассказали в пресс-службе вуза.

Отметим, в ГАУ Северного Зауралья открываются специальные классы подготовки, в которых применяется современная техника. Так, 27 сентября, в Институте биотехнологии и ветеринарной медицины распахнула двери учебная аудитория по птицеводству.

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# Беларусь , Государственный аграрный университет Северного Зауралья , образование , обучение

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