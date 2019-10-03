В Армизонском помнят своего Героя Советского Союза Ивана Петровича Кондратьева

Фото исторического музея Армизонской средней школы Фото исторического музея Армизонской средней школы

В селе Армизонское есть улица, названная именем Героя Советского Союза Ивана Петровича Кондратьева. Когда-то на этом месте была огромная пустошь, которая плавно переходила в просторы вольных лугов. Многоквартирные жилые дома появились позднее. Имя для новой улицы нашли не сразу. Опрашивали местных жителей, советовались с руководителями организаций, журналистами. Они и подсказали – в Армизонском районе единственный Герой Советского Союза.

Иван Петрович Кондратьев родился 15 декабря 1922 года в деревне Фатежская Курганской области в семье крестьянина. Окончил школу и работал трактористом в деревне Снегирёва Армизонского района Тюменской области. На фронт ушел в сентябре 1941 года. Наводчик противотанкового ружья 5-й гвардейской воздушно–десантной бригады (52-я армия, 2-й Украинский фронт) комсомолец младший сержант Кондратьев в ноябре 1943 года подбил в бою четыре танка, две бронемашины и три грузовых автомобиля с пехотой. Был тяжело ранен и в 1948 году демобилизован. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 24 апреля 1944 года.

"Мой прадедушка Иван Кондратьев – Герой Советского Союза, - написал в сочинении восьмиклассник Дмитрий Курочкин, - а я только недавно узнал, что прихожусь ему правнуком. Меня это сильно взволновало, тем более что в его честь названа улица в нашем селе... Пусть до наших краев не докатился обвальный грохот пушек, не было слышно визга бомб и видно зарева пожарищ. Мой прадед воевал вдали от родных мест и спасал не только своих родных, а всю страну, оставив после себя весенний майский победный день. Лично я горжусь своим предком и хочу, чтобы мои ровесники знали о нём как можно больше ...".

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Памятная дата была установлена 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось: "Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы".

В Российской империи до октябрьской революции 1917 года 26 ноября по старому стилю отмечался День георгиевских кавалеров - именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.

Во всех школах Армизонского района 8-9 декабря пройдет патриотическая акция "О доблестях, о подвигах, о славе". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор районного Центра культуры Светлана Горлаченко.

"Конечно, все наши беседы будут построены на местном материале, - пояснила она. – И мы обязательно поговорим о нашем Герое Советского Союза Иване Петровиче Кондратьеве.

Также в сельских домах культуры пройдут тематические и познавательные программы, часы истории "Героями не рождаются, героями становятся", в центральной районной библиотеке - книжная выставка "России - верные сыны", литературная беседа "Боевая слава героев".

А в исторический музей Армизонской средней школы оформлена постоянная экспозиция, посвященная памяти Героя Советского Союза, подготовленная еще одной правнучкой Юлией Ульяновой.

Фото исторического музея Армизонской средней школы Фото исторического музея Армизонской средней школы

Борис Олейник