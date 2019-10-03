В Армизонском помнят своего Героя Советского Союза Ивана Петровича Кондратьева
В селе Армизонское есть улица, названная именем Героя Советского Союза Ивана Петровича Кондратьева. Когда-то на этом месте была огромная пустошь, которая плавно переходила в просторы вольных лугов. Многоквартирные жилые дома появились позднее. Имя для новой улицы нашли не сразу. Опрашивали местных жителей, советовались с руководителями организаций, журналистами. Они и подсказали – в Армизонском районе единственный Герой Советского Союза.
Иван Петрович Кондратьев родился 15 декабря 1922 года в деревне Фатежская Курганской области в семье крестьянина. Окончил школу и работал трактористом в деревне Снегирёва Армизонского района Тюменской области. На фронт ушел в сентябре 1941 года. Наводчик противотанкового ружья 5-й гвардейской воздушно–десантной бригады (52-я армия, 2-й Украинский фронт) комсомолец младший сержант Кондратьев в ноябре 1943 года подбил в бою четыре танка, две бронемашины и три грузовых автомобиля с пехотой. Был тяжело ранен и в 1948 году демобилизован. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 24 апреля 1944 года.
"Мой прадедушка Иван Кондратьев – Герой Советского Союза, - написал в сочинении восьмиклассник Дмитрий Курочкин, - а я только недавно узнал, что прихожусь ему правнуком. Меня это сильно взволновало, тем более что в его честь названа улица в нашем селе... Пусть до наших краев не докатился обвальный грохот пушек, не было слышно визга бомб и видно зарева пожарищ. Мой прадед воевал вдали от родных мест и спасал не только своих родных, а всю страну, оставив после себя весенний майский победный день. Лично я горжусь своим предком и хочу, чтобы мои ровесники знали о нём как можно больше ...".
9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Памятная дата была установлена 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось: "Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы".
В Российской империи до октябрьской революции 1917 года 26 ноября по старому стилю отмечался День георгиевских кавалеров - именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.
Во всех школах Армизонского района 8-9 декабря пройдет патриотическая акция "О доблестях, о подвигах, о славе". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор районного Центра культуры Светлана Горлаченко.
"Конечно, все наши беседы будут построены на местном материале, - пояснила она. – И мы обязательно поговорим о нашем Герое Советского Союза Иване Петровиче Кондратьеве.
Также в сельских домах культуры пройдут тематические и познавательные программы, часы истории "Героями не рождаются, героями становятся", в центральной районной библиотеке - книжная выставка "России - верные сыны", литературная беседа "Боевая слава героев".
А в исторический музей Армизонской средней школы оформлена постоянная экспозиция, посвященная памяти Героя Советского Союза, подготовленная еще одной правнучкой Юлией Ульяновой.
Борис Олейник