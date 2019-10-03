Программа "Сохранение лесов" в Тюменской области выполнена на 100%

| Фото: rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

Автопарки лесничеств в Тюменской области модернизированы и оснащены новым оборудованием на 100% по проекту "Сохранение лесов", сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Выполнен плановый объем закупок лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования на 2019 год. На обновление автопарка лесопожарной техники и оснащение выделено 176,9 млн рублей, из них более 71 млн рублей – средства федерального бюджета, в том числе 31,3 млн рублей было выделено дополнительно на покупку 22 грузопассажирских автомобилей. Также федеральным бюджетом была предусмотрена покупка новой лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 24 млн рублей.

Весь объем плановых закупок выполнен. 247 единиц лесопожарной техники и оборудования и 204 единицы лесохозяйственной техники и оборудования поступили в 22 территориальных отделения наземной охраны лесов государственного бюджетного учреждения "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов", находящиеся в каждом лесничестве Тюменской области.

Закуплены бензомоторные пилы, зажигательные аппараты, резервуары для воды объемом 300 и 1000 литров, радиостанции авиационного УКВ диапазона, автобус и автоцистерна, седельный тягач, лесовозный автопоезд по ПТС, снегоболотоходы, надувные лодки, гусеничные и колесные тракторы и многое другое.

Благодаря проекту "Сохранение лесов" в этом году специалисты могли добраться к месту тушения и оперативно ликвидировать природный пожар там, куда ранее приходилось перебрасывать технику из других районов.

Первые поставки начались в апреле и к периоду высокой горимости, который в Тюменской области ежегодно приходится на конец апреля – начало мая, специалисты использовали на тушении новую технику и оборудование. Так, своевременно обеспечено почти каждое направление работы по охране тюменских лесов от пожаров.

Новая лесохозяйственная техника позволила повысить качество работ по лесовосстановлению и лесоразведению. Новые кусторезы, плуги, навесные фрезы, культиваторы позволили выполнять работы в установленные сроки.

С 2019 года департамент лесного комплекса Тюменской области приступил к реализации регионального проекта "Сохранение лесов" в рамках одноименного федерального проекта. Его цель – обеспечение баланса между выбытием и воспроизводством лесов к 2024 году.

Проект включает в себя работы по восстановлению и сохранению лесов в кратчайшие сроки. За пять лет необходимо увеличить площади лесовосстановления, запасы семян лесных культур, повысить качество лесохозяйственного ухода.

Показателем эффективной реализации проекта является снижение ущерба от лесных пожаров и повышение качества работ по лесовосстановлению. Обновление автопарка и оснащение лесничеств лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием является одним из первых и важных этапов реализации проекта "Сохранение лесов".