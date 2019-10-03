ФСБ, генпрокуратура, следком будут рассматривать жалобы предпринимателей на цифровой платформе

| Фото: Забизнес.рф | Фото: Забизнес.рф

На цифровой платформе для работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес.рф будут рассмотрены жалобы по вопросам, находящимся в ведении не только МВД России, но и других силовых структур - ФСБ России, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Помимо направления обращения в силовые структуры, предприниматель сможет обратиться и в общероссийские деловые объединения, которые дадут свою оценку сложившейся ситуации", - уточнила глава АСИ.

Доработка и тестирование цифровой платформы будут проведены до 15 ноября 2019 года, после чего портал станет доступным для предпринимателей двух-четырех субъектов РФ. После рассмотрения первых обращений и проверки платформы в действии сервис станет доступным на территории всей страны.

Светлана Чупшева напомнила, что в рамках прошедшего 18 сентября заседания наблюдательного совета АСИ демонстрационная версия портала уже была представлена президенту России Владимиру Путину. "Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система - в более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде - была внедрена", - заверил тогда глава страны.