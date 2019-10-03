Более тысячи предметов передали в фонды тюменского Музейного комплекса

| Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

Более 1 тыс. 300 предметов передали в фонды Музейного комплекса им. И.Я. Словцова в рамках акции #Музей140, о которой ранее объявило Тюменское музейно-просветительское объединение, сообщает музей.

К акции присоединились 19 дарителей. Коллекции музея пополнились предметами быта, одежды, семейными архивами горожан, игрушками и другими материалами по различным периодам истории города, волонтерскому и спортивному движению Тюменской области. Среди них — детская швейная машинка, деревянная и железная игрушечная мебель, почти полный сервиз 1950-х, кассовый аппарат 1979 года выпуска, мужские коньки 1980-х годов. К уникальным предметам, поступившим в музей, можно отнести книги с подлинной подписью Роберта Рождественского.

"Самым крупным собранием (783 предмета), подаренным музею, стала коллекция карманных календариков второй половины ХХ века. Стоит отметить, что предметы переданы в отличной сохранности, а многие приборы до сих пор в рабочем состоянии", — рассказали в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Акция #Музей140 продолжается. Желающие смогут передать предметы быта, интерьера, одежды, раритетные книги, значки до 30 ноября. Со списком возможных даров можно ознакомиться здесь.