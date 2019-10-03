На тюменском заводе будут производить высокоавтоматизированные буровые установки для ИНК

| Фото: ООО «Бентек» | Фото: ООО «Бентек»

Договор о поставке семи буровых установок стационарно-эшелонного типа подписало буровое подразделение группы компаний ИНК "ИНК-Сервис" с ООО "Бентек" (российское дочернее предприятие немецкой компании Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems).

Генеральный директор ООО "Бентек" Олег Федоровских отметил, что для компании это особенный день.

"Для нашего региона - это стимул к внедрению новых технологий, обеспечивающих дальнейшее развитие Тюменской области и развитие промышленной кооперации с машиностроительными предприятиями региона. Благодаря этому сотрудничеству будет создано 40 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест и появятся профильные специалисты", - подчеркнул он.

Договор предусматривает, что установки будут производить на тюменском заводе ООО "Бентек", поставкой комплектующих займется Bentec GmbН. Первые три буровые установки будут получены в конце 2020 года. Четыре установки будут на стадии изготовления. Договор рассчитан на два года.

Установки отличаются высокой степенью автоматизации процессов бурения, что позволяет оптимизировать затраты и время, а также повысить качество строительства скважин. Интеллектуальное программное обеспечение сохраняет и анализирует все необходимые параметры работы и может в режиме онлайн оптимизировать процессы бурения, обеспечить лучшую сохранность оборудования и повысить качество строительства скважины.

Для работы на новых установках персонал ООО "ИНК-Сервис" пройдет обучение на производственной базе ООО "Бентек" в Тюмени. Предусмотрено и обучение бригад на месторождениях при строительстве первых скважин с использованием нового оборудования.

Ирина Шемякина