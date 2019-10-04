Александр Шевченко сыграет на рояле в тюменском музейном комплексе

| Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

Пианист Александр Шевченко исполнит популярные эстрадные и неоклассические произведения современных авторов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 4 октября в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Выступление пройдет в рамках проекта "Музыкальная гостиная". Отметим, концерты в музейном комплексе проходят каждую пятницу. Горожан зовут на встречи семьями.

Вход на концерт свободный.