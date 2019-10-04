Виртуальный концертный зал в тюменском центре "Современник" откроют 12 октября

| Фото: ЦКиИ "Современник" (архив) | Фото: ЦКиИ "Современник" (архив)

Виртуальный концертный зал откроется в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 12 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер по связям с общественностью ЦКиИ "Современник" Светлана Галиева, в зале будут транслировать концерты российских филармоний, в частности Московской, Новосибирской и Свердловской. Их будут организовывать примерно раз в месяц — по субботам. "Чаще всего это будут онлайн-трансляции концертов, но есть и библиотека записей", — поделилась она.

По словам Светланы Галиевой, основной монтаж оборудования уже подошел к концу, остались небольшие доработки. В середине сентября успешно прошел первый технический показ.

Площадка для трансляции классической музыки появится в ЦКиИ "Современник" в рамках масштабного проекта Министерства культуры РФ "Всероссийский виртуальный концертный зал".

Инна Пахомова