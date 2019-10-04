Всероссийский фестиваль Росгвардии "Безопасный город" пройдет в Тюмени

| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Автомобильную спецтехнику, оружие, работу кинологов и служебных собак презентуют на Всероссийском фестиваль Росгвардии "Безопасный город", который начнется около ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 5 октября в 11 часов.

Гости фестиваля смогут изучить историю и современность войск правопорядка. Желающие смогут сделать фото, примерив средства индивидуальной защиты, а также побывать за рулем служебного автомобиля и узнать о работе саперов, взрывотехников ОМОН.

Экспозиция автомобильной спецтехники развернется перед "Нефтяником", познакомиться с ОМОНовскими "Тиграми" поближе можно будет с 10 часов 40 минут. В холле Дома культуры экспонируют выставку вооружения ведомства. Здесь же гостей познакомят с работой кинологов и их служебных собак.

У участников мероприятия будет возможность примерить на себя профессию росгвардейца: познакомиться со службой в войсках национальной гвардии России помогут в консультационных пунктах. Офицеры Росгвардии расскажут посетителям о вакансиях и правилах поступления в вузы ведомства, об услугах по охране объектов различных форм собственности и об оказании государственных услуг в области оборота оружия.

Для посетителей праздника Росгвардии подготовлена концертная программа Ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Всероссийская акция ведомства "Безопасный город" проходит в городах Уральского округа Росгвардии. Ранее подобные фестивали состоялись в Москве, Тольятти, Пензе и других городах России.

Ирина Ромашкина