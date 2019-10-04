Приложение "Транспорт 72" адаптировали для слабовидящих

| Фото: play.google.com | Фото: play.google.com

Функционал для слепых и слабовидящих пользователей добавлен в мобильное приложение "Транспорт 72". Крупные шрифты доступны во вкладки "Расписание", "Маршруты", "Поиск", "Проверка лицензии такси", а также раздел "Еще", сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Также в приложении стал доступен голосовой помощник основного экрана, покупки билетов, избранного, такси и дополнительных вкладок, таких как "Новости", "Обратная связь", "Справка" и "Уведомления". Для удобства слабовидящих граждан созданы темная и светлая темы.

Все эти нововведения помогут пользователям с ограничениями по зрению полноценно использовать все функции мобильного приложения.