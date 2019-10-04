Студенты вузов могут представить проекты на всероссийский конкурс

| Фото: Школа перспективных исследований ТюмГУ | Фото: Школа перспективных исследований ТюмГУ

Студентов вузов приглашают принять участие во II Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов "Профессиональное завтра", который проводит сеть Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Заявки на участие могут присылать как индивидуальные авторы, так и проектные коллективы не более трех человек. В состав команды должно входить не менее одного студента с инвалидностью.

Конкурс проходит по пяти номинациям: эссе "Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов", профессиональный стартап молодежи, исследовательская работа, мое полезное изобретение, социальная реклама.

Прием заявок и работ на первый заочный этап конкурса пройдет до 15 октября. Победители заочного этапа будут приглашены для участия в очном этапе конкурса. В его рамках защита проектов и выполнение конкурсных заданий состоится в Московском государственном психолого-педагогическом университете 12-14 ноября.

Регистрация участников и размещение конкурсных работ осуществляется на портале инклюзивноеобразование.рф

Подробная информация о конкурсе представлена в информационном письме и положении о II Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов "Профессиональное завтра" с участием студентов с инвалидностью. Для своевременного и продуктивного взаимодействия в рамках данного конкурса желающих принять в нем участие просят продублировать информацию об участии на почту: rumts@utmn.ru по заданной форме - Заявка на участие.