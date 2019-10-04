Румиль Бабушев: бояться было некогда

Румиль Бабушев | Фото: газета «Красное знамя» Румиль Бабушев | Фото: газета «Красное знамя»

Чествовать детей и подростков в возрасте до 16 лет, совершивших героические и мужественные поступки, будут в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" 4 ноября. Премия действует с 2014 года. За это время награды получили 546 юных героев из всех регионов России, в том числе из Тюменской области.

Несмотря на свой юный возраст, эти ребята совершили подвиги по спасению человеческих жизней. Обычные школьники не только спасали людей из воды и горящих зданий, но и оказывали первую помощь пострадавшим. У этих подвигов разные истории, но у всех ребят — большое храброе сердце и готовность прийти на помощь.

Заслуживает внимания и история пятиклассника из д. Есаулова Тюменского района Румиля Бабушева. 31 октября 2018 года мальчик спас младшего товарища, который провалился под лед.

В этот день Румиль и двое его друзей играли на берегу озера. Ребята постарше не заметили, как самый младший из друзей, восьмилетний Мансур, решил испытать прочность тонкого льда. Прошагав несколько метров, он провалился под воду. Друзья бросились к нему на помощь. Румиль лег на лед, пополз к Мансуру и, подав ему руку, стал тянуть из воды.

Затем Румиль проводил Мансура и сам отправился домой. Когда родители мальчика узнали о поступке сына от родителей спасенного мальчика, они спросили: "А если б ты сам провалился, неужели не боялся?". Румиль ответил, что бояться было некогда, тогда в голове была только одна мысль – спасти друга.

Школьник Румиль Бабушев был награжден нагрудным знаком "Горячие сердца" и занесен в почетную книгу "Горячее сердце – 2019". Родители Нурислам и Ильсояр Бабушевы гордятся своим сыном.