Юный герой Костя Любин: мужество – это, когда ты ничего не боишься

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети-герои" исполняется в 2019 году 5 лет. В преддверии Дня народного единства информационное агентство "Тюменская линия" расскажет о детях, совершивших подвиги. Каждая история имеет в своей основе подвиг маленького человека - это решение спасти жизнь, жизнь своих родных и близких или совершенно чужих людей. Как правило, такой сильный и благородный поступок ребенка, замеченный и оцененный взрослыми, меняет его жизнь. Такие качества детей, как смелость, отвага, воспитываются, прежде всего, в семье и школе, и поступки героев лежат в основе такого воспитания.

В России награды в рамках проекта получили 546 юных героев из всех регионов России, в том числе из Тюменской области. Один из них Костя Любин.

В свободное время второклассник Костя Любин из поселка Голышманово любит гулять с друзьями, бегать по улице и играть во всякие интересные игры, прятки, например, или в догонялки. А когда вырастет, хочет работать в прокуратуре. Он пока не знает, как называется эта профессия, и где на нее учат, но уже в столь юном возрасте умеет собраться, оценить ситуацию и принять решение.

26 января 2019 года он занимался уборкой, когда услышал крик своего младшего брата, который вместе с еще меньшей сестренкой были в соседней комнате. Оказалось, что четырехлетний брат баловался спичками, зажег одну и бросил на диван, который сразу же загорелся.

"Я схватил в охапку сестренку Арину, она еще маленькая - ей год, а Славика взял за руку и мы пошли к выходу, - рассказал он впоследствии. - Меня мама с папой учили, что я самый старший в семье и если что-то произойдет, то я должен думать не только о себе. У меня ведь брат и сестра, они младше меня, я должен им помогать. Я стараюсь помнить об этом, даже, когда играю".

Уже на улице дети встретили соседа, и Костя рассказал ему, что у них в доме случился пожар. Попросил помочь вызвать пожарных, полицейских и найти родителей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил мальчика знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок".

Таким знаком награждаются жители Тюменской области, проявившие самоотверженность и мужество при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф, при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью.

"Мне сказали, что это хорошая награда, - рассказал Костя Любин. - Мне ее вручил самый главный человек в области, и сказал, что я большой молодец. Конечно, я большой, потому что только большой может не испугаться и помочь братику и сестренке.

Наградили не только меня, еще каких-то взрослых людей. Они тоже молодцы, что-то хорошее сделали. Меня спрашивают про мужество, но я пока не очень знаю, как о нем рассказать. Наверное, мужество – это, когда ты ничего не боишься. Награду я отдам маме, она ее положит в стол, а я иногда буду на нее посматривать".