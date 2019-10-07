Большие данные обсудят на международной конференции в Тюмени

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Международная конференция "Мыслить вместе|после|против данных" пройдет в Институте социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета 10–11 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участникам конференции предлагается обсудить процессы изменения общества в условиях цифровизации, больших данных, новых коммуникативных технологий. "Цифровая реформа" – это не только перспективы и инновации, но и вопрос рабочих мест, карьерных перспектив и выживания. Конференция пройдет в двух образовательных форматах: дебаты экспертов и TED-сессию для слушателей конференции. Дебаты ключевых спикеров конференции связаны с моральными дилеммами, появляющимися вокруг больших данных и их применения в повседневной жизни. Проблемы, возможные решения, кризисы и перспективы можно будет обсудить с исследователями, создателями инфраструктур, экспертами, преподавателями, администраторами.

Хедлайнером пленарной части станет директор лаборатории анализа культуры (Нью-Йорк, Калифорния), автор книг по по цифровой культуре и теории СМИ, профессор информатики Лев Манович.

Ведущими спикерами выступят социолог Виктор Вахштайн, президент компании Habidatum, декан Высшей школы урбанистики (ВШУ) Алексей Новиков, старший преподаватель Высшей школы экономики Маргарита Кулева, журналист, блогер Катерина Кулиничева. На площадках конференции также будут работать: Оксана Мороз, Игорь Чубаров, Борис Грозовский, Владимир Рахтеенко, Александр Вилейкис.