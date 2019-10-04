"Транснефть-Сибирь" передало в дар тюменским библиотекам спецвыпуски журнала "Историк"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Специальные тематические выпуски "Крым. Страницы истории" и "1917. Русская революция: уроки истории" журнала "Историк" передало в библиотеки, вузы и общественные организации Тюмени АО "Транснефть-Сибирь", сообщает пресс-служба компании.

Цель проекта – распространение и популяризация знаний в области исторической науки, ознакомление широкой аудитории с объективными историческими фактами.

Журнал "Историк" публикуется с 2015 года. Спецвыпуск "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней" подготовлен к пятилетию воссоединения Крыма с Россией и посвящен ключевым событиям многовековой истории Крыма. Спецвыпуск "Русская революция: уроки истории" посвящен столетнему юбилею поворотных событий российской истории – революции 1917 года. В 2020 году планируется издание еще двух спецвыпусков: в мае - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в ноябре - к 100-летию окончания Гражданской войны в России.

Спецвыпуски издания также переданы в библиотеки населенных пунктов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской и Курганской областей, где проживают работники предприятия. Среди получателей – Тюменский региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", Тюменский литературно-краеведческий центр, Тюменское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Отдельно комплект спецвыпусков передан на сторожевой корабль "Ладный" Черноморского флота России, подшефный Тюменской области.

АО "Транснефть-Сибирь" в рамках программы благотворительной деятельности на постоянной основе поддерживает проекты по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению культурно-исторического наследия, на протяжении многих лет оказывает помощь общественным и религиозным организациям, учреждениям культуры и образования. В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения в библиотеки школ на территории присутствия акционерного общества в 2019 году были переданы комплекты книг серии "Жизнь замечательных людей", рассказывающие о героях и исторических событиях Великой Отечественной войны и русских ученых.