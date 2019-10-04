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Достижения Тюменской области отметили на всероссийской выставке

Общество, 15:38 04 октября 2019

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Делегация Тюменской области, в которую вошли сотрудники департамента соцразвития и центра "Семья", стала победителем в номинациях "Ценю жизнь" и "Уникальный электронный методический ресурс" ежегодной Всероссийской выставки-форума "Вместе – ради детей".

Десятая юбилейная выставка прошла в этнографическом парке-музее "Этномир" Калужской области с 1 по 3 октября, сообщает региональный департамент социального развития.

Признание в номинации "Ценю жизнь" регион получил за эффективное внедрение современных способов профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей. В номинации "Уникальный электронный методический ресурс" - за эффективное применение электронных ресурсов для методического обеспечения работы с семьей и детьми.

"Мы продемонстрировали опыт работы с семьями и детьми в нашей области, - рассказала начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева. - Мы намерены выстраивать профессиональный диалог с коллегами со всех областей нашей страны".

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# департамент социального развития Тюменской области , центр Семья

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