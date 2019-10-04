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В Тюмени в районе Московского и Червишевского трактов ограничат движение из-за реконструкции водопровода

Общество, 18:31 04 октября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение по автомобильной дороге на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Новой в Тюмени закрыто до 16 октября. Причиной послужило изменение сроков по реконструкции водопроводной сети, сообщается на сайте администрации города.

Кроме того, с 16 октября по 9 ноября будет перекрыт участок автомобильной дороге на пересечении ул. Декабристов и ул. Кремлевской.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Автолюбителям предлагают воспользоваться объездом по ул. Федерации, ул. Волгоградская, ул. Интернациональная, ул. Парковая.

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# дороги , ЖКХ , перекрытие улиц , реконструкция

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