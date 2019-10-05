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Новый корт на улице Щербакова в Тюмени будет ждать юных спортсменов и зимой и летом

Общество, 13:39 05 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дружеским футбольным матчем и спортивными состязаниями отметили открытие нового корта юные жители двора по ул. Щербакова 88 в Тюмени. Долгожданный многофункциональный объект появился благодаря взаимодействию активных горожан, Тюменской городской думы и компании "Мостострой 11".

"Развитие спорта - один из важнейших элементов в воспитании детей, - отметил депутат Тюменской городской думы Андрей Лазарев. - Поэтому, когда жители рассказали о том, что в этом дворе нужен такой спортивный объект, свои усилия объединили управа Центрального округа и компания "Мостострой 11". Благодаря этому сотрудничеству мы сегодня присутствуем здесь, на этой площадке".

Первый символический мяч в ворота нового корта забил заслуженный учитель РФ, ветеран спорта Николай Квитов, а для первого дружеского матча на спортивную площадку вышли тюменские команды "Аякс" и "Парфенова".

"Это отличный пример развития в нашем городе частно-муниципального партнерства, за которое выступает администрация Тюмени и правительство Тюменской области, - считает руководитель управы ЦАО Владислав Черкашин. - Надеюсь, что жители двора будут бережно относиться к новому объекту, а управа Центрального округа обязуется также тщательно обслуживать и содержать корт, как качественно построил его "Мостострой".

Зимой корт будет принимать хоккейные состязания, а его сеточное ограждение высотой в два с половиной метра исключает попадание шайб и мячей в припаркованные во дворе автомобили. На этом обновление двора не закончится - по словам Владислава Черкашина, вскоре здесь будет построен детский городок.

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Николай Ступников

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# дворы , ледовые корты , спорт , спортивная площадка

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