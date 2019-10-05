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Дни культуры народов Кавказа стартовали в Тюменской области

Общество, 18:36 05 октября 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Дни культуры народов Кавказа в Тюменской области торжественно открылись в ДК "Торфяник" в Тюмени 5 октября.

"Это очень значимое общественное мероприятие для всех тюменцев. Ведь все мы дружно живем в многонациональном и многоконфессиональном регионе, и сообща трудимся для его динамичного развития", - заявил зампредседателя областного комитета по делам национальностей Владислав Чернов, приветствуя участников и гостей праздника от имени правительства Тюменской области

Гости праздника увидели концерт с участием национальных творческих коллективов художественной самодеятельности. Кроме того, на сцене ДК "Торфяник" выступили почетные гости - артисты Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" Джабраил Богатырев и Диана Имагожева, заслуженная артистка Республики Дагестан Джамиля Омарова и заслуженная артистка Чеченской Республики Таиса Парсанова.

На празднике работали музейная экспозиция, посвященная традиционному быту горцев и ремесленному производству, а также книжная выставка. Состоялась и традиционная дегустация национальных блюд.

В рамках Дней культуры народов Кавказа в Тюменской области пройдут выставки, рассказывающие об истории, культуре, народном искусстве дагестанского, ингушского и чеченского народов. Организаторы праздника - национальные общественные объединения народов Кавказа Тюменской области при поддержке регионального комитета по делам национальностей.

Евгений Бабенко

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