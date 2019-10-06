Бережливые технологии тюменской поликлиники экономят время пациентов

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В детской поликлинике ОКБ №2 в три раза ускорили работу прививочного кабинета. Это было сделано в рамках проекта "Бережливая поликлиника".

Проанализировав работу прививочного кабинета, выяснилось, что в частности, заполнение отчетной документации занимает у старшей медсестры 8-часовой рабочий день - данные для документов собирались вручную.

Как рассказала рассказала руководитель службы оказания медицинской помощи детям ОКБ №2 Елена Ямщикова, лечебное учреждение самостоятельно вышло с инициативой об оптимизации процессов.

"Во всех медицинских учреждениях юга Тюменской области есть программа "1С Медицина". Мы вышли с предложением разработать единый модуль по вакцинации для всех поликлиник и больниц, в том числе роддомов. Региональные департаменты здравоохранения и информатизации вместе с медицинским информационно-аналитическим центром нас поддержали. Сейчас 75% необходимой документации оцифровано и реализовано в "1С Медицина". Участковые педиатры и сотрудники прививочного кабинета видят все необходимые данные со своих рабочих мест", - пояснила она.

А еще в прививочном кабинете теперь здесь одновременно работают две медсестры, сообщает пресс-служба ОКБ №2.