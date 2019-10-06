В Ембаево отметили юбилей музея

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Юбилей краеведческой деятельности отметили в Ембаевском муниципальном образовании, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Чуть больше 25 лет назад активные жители села во главе с директором школы Сулейманом Биктимировым задумались о сохранении истории своей малой Родины. Так воплотилась идея создания музейной экспозиции в здании бывшего магометанского училища, построенного знаменитым местным меценатом Нигматуллой хаджи. Ни один экспонат здесь не куплен, все предметы старинного быта подарены жителями Ембаево и соседней деревни Тураева.

За четверть века его существования с историей, культурой и традициями сибирских татар познакомилось более 50 тысяч человек. И это не только жители Тюменского района и области. Ембаевский музей притягивает туристов со всего мира. Чтобы проникнуться самобытной атмосферой жизни коренных народов Сибири в Ембаево приезжали гости из Франции, Германии, Китая, Америки, Италии, Японии и Турции.

Сегодня в музее проходят экскурсии, мастер-классы, сотрудники ведут краеведческие исследования жизни знаменитых односельчан-героев, ветеранов, представителей трудовых династий. При музее создан "Клуб юных экскурсоводов". Дети и подростки изучают историю села, биографии жителей и уже проводят экскурсии для посетителей. В планах – создание виртуального зала краеведческой деятельности села Ембаево.