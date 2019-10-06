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Новое оборудование и автомобили поступят в ГИБДД Тюменской области

Общество, 17:52 06 октября 2019

Архивное фото ИА "Тюменская линия

ГИБДД Тюменской области получит оборудование и транспорт для работы по безопасности дорожного движения в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ближайшее время на патрулирование автодорог в сельской местности выедут пять автомобилей "УАЗ Патриот" повышенной проходимости, а в областном центре автоинспекторы будут нести службу на 11 новых автомобилях "Шкода Октавиа". 37 автомобилей ДПС в регионе будут оборудованы медицинскими укладками для оказания помощи пострадавшим в ДТП людям.

Для работы сотрудников ГИБДД уже поступили курвиметры дорожные, приборы для измерения сцепления шин с дорожным покрытием, приборы для измерения ровности дорог и обочин. С их помощью будут выявлять недостатки дорожного покрытия.

Напомним, правительство Тюменской области уделяет повышенное внимание вопросам обеспечения дорожной безопасности. Региональной программой предусмотрено приобретение девяти автомобилей для технического и дорожного контроля, четырех легковых автомобилей и 200 носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС.

Для снижения детской аварийности организованы мероприятия для детей и подростков: "Безопасное колесо", "Внимание - дети!", "Безопасное лето". В которых приняли участие десятки тысяч учащихся образовательных учреждений.

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