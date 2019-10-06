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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы

Общество, 09:30 06 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зимний период постепенно сокращается в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ряде российских регионов можно наблюдать, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.

При этом, отметил Вильфанд, растут и среднемесячные температуры: в Москве средние температуры января выросли на два градуса. Аналогичная ситуация наблюдается и летом: в 2019-м июнь в столице оказался на триградуса теплее нормы.

В конце сентября Вильфанд сообщил, что в большинстве российских регионов в октябре ожидается теплая погода. По его словам, теплее, чем обычно, будет в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском и Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает "Лента.ру"

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# Гидрометеоцентр , зима

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