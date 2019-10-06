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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от гриппа

Общество, 11:50 06 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чтобы не заболеть гриппом, следует сделать прививку, избегать контакта с заболевшими и реже находиться в местах массовых скоплений людей. Такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

"Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона, сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, пользуйтесь маской в местах скопления людей, избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют", - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует промывать полость носа и регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Также в ведомстве советуют гражданам регулярно проветривать, делать влажную уборку и увлажнять воздух в помещении.

Не стоит также забывать о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, физических упражнениях и полноценном сне.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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