Тюменские скалолазы завоевали награды чемпионата Европы
Тюменцы Владислав Деулин и Мария Красавина завоевали награды чемпионата Европы по скалолазанию в Шотландии, сообщает Федерация скалолазания России.
Чемпионом Европы в дисциплине "лазание на скорость" стал Владислав Деулин. В первом забеге он уверенно оставил позади австрийца Лукаса Кнаппа. В четвертьфинале сибиряк опередил украинца Константина Павленко. В полуфинале Деулин оказался быстрее соотечественника Дмитрия Тимофеева из Пермского края. В финале тюменец опередил украинца Даниила Болдырева.
Бронзовую медаль выиграл Тимофеев, обогнав серебряного призера ЧМ-2019 Яна Криза из Чехии.
Женский турнир принес серебряную медаль Марии Красавиной. В первом раунде она обогнала итальянку Анну Каланку. В следующем раунде была бита Капусин Виглион из Франции. В полуфинале тюменка была быстрее полячки Александры Калуцке. В главном старте турнира Красавина уступила действующей чемпионке мира Александре Мирослав из Польши.