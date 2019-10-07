Тюменские скалолазы завоевали награды чемпионата Европы

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменцы Владислав Деулин и Мария Красавина завоевали награды чемпионата Европы по скалолазанию в Шотландии, сообщает Федерация скалолазания России.

Чемпионом Европы в дисциплине "лазание на скорость" стал Владислав Деулин. В первом забеге он уверенно оставил позади австрийца Лукаса Кнаппа. В четвертьфинале сибиряк опередил украинца Константина Павленко. В полуфинале Деулин оказался быстрее соотечественника Дмитрия Тимофеева из Пермского края. В финале тюменец опередил украинца Даниила Болдырева.

Бронзовую медаль выиграл Тимофеев, обогнав серебряного призера ЧМ-2019 Яна Криза из Чехии.

Женский турнир принес серебряную медаль Марии Красавиной. В первом раунде она обогнала итальянку Анну Каланку. В следующем раунде была бита Капусин Виглион из Франции. В полуфинале тюменка была быстрее полячки Александры Калуцке. В главном старте турнира Красавина уступила действующей чемпионке мира Александре Мирослав из Польши.